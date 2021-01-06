APTEES تدعو الباحثين للمشاركة في «التراث بين العلوم الإنسانية والأساسية»

دعت مؤسسة APTEES الفرنسية، الباحثين العرب لتقديم أبحاثهم للمشاركة في مؤتمر "التراث بين العلوم الإنسانية والعلوم الأساسية" المزمع إقامته في الفترة من 3 مارس إلى 5 مارس.يحاول المؤتمر الوقوف على مواضيع التراث بجميع جوانبه المادية والغير مادية، والذي هو جزء هام من مقومات الهوية والشخصية الوطنية، وحلقة مهمة من تاريخ الشعوب والدول بحيث لا يزال المجال خصبًا للبحث والتقصي والكتابة، لحفظه من الاندثار أولا ثم للتعريف به للأجيال ثانيًا.تتمحور إشكالية المؤتمر فيما يلي: ماهية هذا التراث بمختلف أنواعه وجوانبه؟ ما هو الواقع العمراني والثقافي والأدبي والطبيعي والاقتصادي من خلال هذا التراث؟ ما السبيل لترقية واستدامة التنمية المحلية والوطنية والدولية من خلال هذا التراث؟.يسعى المؤتمر إلى تحقيق مجموع من الأهداف حول إمكانية تطويع خصائص التراث الثقافي والطبيعي، ليلبي احتياجات شعوبه ومجتمعاته ومتطلبات العصر بالدرجة الأولى، دون الإضـرار بقيمته التراثية، ومحاولة الخروج بسياسة عامة لإعادة تأهيله وتثمينه وكيفية إدماجه واستغلاله في الواقع المادي والحياة اليومية.