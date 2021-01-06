استمرار عرض الفيلم الأرجنتيني «Rojo» في سينما زاوية

يستمر عرض الفيلم الأرجنتيني "Rojo"، للمخرج بينيامين نايشتات في سينما زاوية، بعد نجاح عروض الأسبوع الأول التي بدأت يوم الأربعاء 30 ديسمبر الماضي.وسيحصل الفيلم على ثلاثة عروض، العرض الأول يوم الأربعاء 6 يناير الساعة 6:30 مساءً، والعرض الثاني يوم السبت 9 يناير الساعة 6:30 مساءً، والعرض الثالث يوم الثلاثاء 12 يناير الساعة 6:30 مساءً.وكان فيلم "Rojo" قد حصل على جولة طويلة من الجوائز الدولية والمشاركات في المهرجانات العالمية، وفاز بسبع جوائز من الأكاديمية الأرجنتينية للفنون والعلوم السينمائية في فئات أفضل ممثل، وأفضل مخرج، وأفضل مونتاج، وأفضل فيلم، وافضل تصميم صوت، وأفضل سيناريو، وكان الفيلم قد حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.وشارك الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية ومن بينها المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، مهرجان سان سابستيان السينمائي الدولي حيث حصد ثلاث جوائز جائزة لجنة التحكيم، وجائزتي الصدفة الفضية لأفضل مخرج وأفضل ممثل، ومهرجان اسطنبول السينمائي الدولي، ومهرجان جوتنبرج السينمائي الدولي، ومهرجان ميامي السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية، ومهرجان روتردام السينمائي الدولي، ومهرجان حيفا السينمائي، ومهرجان هامبورج السينمائي، ومهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، ومهرجان ريو دي جانيرو السينمائي الدولي.تدور أحداث الفيلم في فترة السبعينيات بالأرجنتين، حيث يعيش المحامي الشهير كلاوديو مع عائلته، ويحظى باحترام المجتمع من حوله، لكن تتبدل الأمور عندما يبدأ في مطاردته سر قديم مدفون، قد يتسبب انكشافه في تدمير حياته المستقرة.الفيلم من إخراج وتأليف بينيامين نايشتات، وبطولة داريو غراندينيتي، ألفريدو كاسترو، أندريا فريجيريو، وكلاوديو مارتينيز، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.