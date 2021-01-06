7 مصابين في مشاجرة بين طبيب وممرضات وأسرة متوفى بمستشفى بالدقهلية

أصيب طبيب و3 ممرضات و3 أخرين من أسرة مريض في مشاجرة بينهم بمستشفى بلقاس في الدقهلية، عقب وفاة المريض داخل العناية المركزة.وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من إدارة تأمين المستشفيات الحكومية، بوجود مشاجرة ومصابين داخل مستشفى بلقاس المركزي.وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من "أحمد. س. ح" 34 عاما طبيب بالعناية المركزة بالمستشفى، "إسراء. م. ف" 23 عاما ممرضة، "لمياء. ا. م. " 22 عاما ممرضة، "محمد. ع. م" 22 عاما ممرض (طرف أول)، و"خ. ش. م. " 54 عاما سائق، "إيهاب. أ. ش" 19 عاما، "أمل. ك. ع" 47 عاما، مدرسة "هبة. أ. ش" 17 عاما طالبة (طرف ثاني).بسؤال الطرف الأول اتهموا الطرف الثاني بالتعدي عليهم بالضرب بالأيدي وإحداث ما بهم من إصابات وكسر شراعة زجاج باب غرفة العناية المركزة بالمستشفى، إثر وفاة أحد أقاربهم المحجوز بغرفة العناية المركزة، وبسؤال الطرف الثاني، تبادلوا الاتهام مع الطرف الأول بالتعدي عليهم بالضرب بالأيدي وإحداث ما بهم من إصابات.فيما لم يؤثر ذلك على سير العمل بالمستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 142 لسنة 2021 جنح مركز شرطة بلقاس وجاري العرض على النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.