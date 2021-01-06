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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

150 جهازًا للكشف عن الأكسجين بالدم تبرع من نائبى الشيوخ بالبحر الأحمر

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:21 م
أعضاء مجلس الشيوخ
أعضاء مجلس الشيوخ
علي عواد
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أعلن كل من النائب عبدالرحيم كمال ومحمد سعيد الدابي، عضوي مجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر، دعمهما لمديرية الصحة بعدد 150 جهاز أوكسيميتر، لقياس نسبة الأكسجين فى الدم، وتوزيع الأجهزة على ثلاثة مستشفيات «رأس غارب، والغردقة، وسفاجا»، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وأكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس النواب بالبحر الأحمر، إلى المساهمة في إنشاء عيادة للأورام بمستشفى سفاجا المركز، وذلك بالتعاون مع مركز أورام قنا على أن تبدأ العيادة أعمالها السبت 16 يناير الجاري، وسيكون العمل يوم السبت من كل أسبوع، وتقدم العيادة الخدمات التالية "فحص الحالات الجديدة، ومتابعة الحالات المكشوف عليها وصرف العلاج الدوائي لها"، مع تحديد حالات الكيماوي وإرسالها لمركز الأورام بمحافظة قنا، وذلك موافقة على الطلب المقدم من نواب الشيوخ بالبحر الأحمر.

من جانبه قال النائب محمد سعيد الدابي، إن دعم الصحة هو واجب وطني، فى إطار الدور المجتمعى للهيئة البرلمانية لنواب الشيوخ بمحافظة البحر الأحمر، وضمن جهود المساهمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

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