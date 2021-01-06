في عيد ميلاد نجوى فؤاد..مهرها كان 25 قرشا

اليوم عيد ميلاد نجوى فؤاد، المولودة فى السادس من يناير 1943، وتعد من أشهر راقصات مصر والوطن العربى.في أحد أيام عام 1973 تقدم لخطبتها مصمم الرقصات كمال نعيم، وبالفعل تم الزواج في نفس السنة، بمؤخر صداق ألف جنيه، ومهر 25 قرشًا، أهدى لها خاتما من الذهب فقط.نجوى فؤاد تؤكد في كافة لقاءاتها أن هذه الزيجة الأقرب لقلبها، كان بينهما تفاهم، وتقارب حقيقي.تعرف الحبيبان خلال تقديم استعراض " من مصر في الصيف الماضي" عندما صمم الراقصات التى كانت في الاستعراض، كما جمعهما القدر خلال عرض مسرحية"مملكة بربش" واستطاع كلاهما أن يتعرف على الآخر بصورة أقرب.تعتبر نجوى فؤاد من الراقصات اللاتي لهن تواجد خلال الأعمال السينمائية، أعطت لنفسها فرصة لتقدم نفسها كممثلة خاصة في فيلم "حد السيف" واعتزلت الرقص عام 1998.