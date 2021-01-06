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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاح نادي الزراعيين في سوهاج

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:03 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
عبدالناصرمحمد
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افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، اليوم الأربعاء، نادي الزراعيين بحي الكوثر بمدينة أخميم، وذلك بحضور المهندس خالد عبدالراضي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، نقيب الزراعيين المهندس مصطفي عبدالفتاح، والنواب عن دائرة.

وتفقد محافظ سوهاج ونقيب الزراعيين والوفد المرافق، المركز الطبي للزراعيين بمركز المنشاة والمقام علي مساحة 600، وجارٍ الانتهاء من الإنشاءات، وتفقد الإنشاءات بالمركز الطبي للزراعيين بمدينة المنشاة ومتابعة سير الإنشاءات ، ويقام على مساحة 400 متر.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن ذلك يأتي في إطار استغلال أصول النقابة وإدارتها إدارة استثمارية بما يعود بالنفع على المهندسين الزراعيين وأسرهم، مشيرًا إلي أن الدولة بمؤسساتها الحكومية أو النقابات المهنية تعمل علي رفع كفاءة استخدام الأصول، بما ينعكس علي تقديم خدمات حقيقية.

وأشاد «خليفة»، بدور الزراعيين في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة رغم ما تواجه مصر والعالم من تحديات تتعلق بانتشار جائحة كورونا، موضحا أن القطاع الوحيد الذي تحمل كل هذه التحديات ليكون أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية انعكست علي زيادة الصادرات الزراعية.
وقدم نقيب الزراعيين التهنئة للمهندسين الزراعيين بسوهاج بافتتاح النادي، والذي أقيم علي مساحة 400 متر ويضم قاعات للمحاضرات والتدريب وقاعات للمناسبات وحديقة للملاهي وملعبا خماسيا ومسطحات خضراء وكافتيريا وذلك لخدمة الزراعيين وأسرهم، وكذلك المجتمع المحيط كأحد أدوار النقابة اجتماعيا.

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