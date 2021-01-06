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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«بتروجيت» تحصل على اعتماد «الطاقة الذرية الروسية» فى مشروع الضبعة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:47 م
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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نجح قطاع البترول المصرى، ممثلًا فى شركة بتروجيت فى تحقيق إنجاز جديد تمثل فى حصول الشركة على اعتماد مؤسسة الطاقة الذرية الروسية فى مجال الأعمال الإنشائية وتصنيع المعدات المتخصصة والخاصة بالحزم الكبرى لمشروع محطة الضبعة النووية.

وجاء هذا الاعتماد بعد نجاح الشركة فى التفوق على معظم الشركات العالمية المماثلة وذلك فى نتائج المراجعات الخاصة بمؤسسة الطاقة الذرية الروسية وباشراف اللجنة المشتركة لتوطين التكنولوجيا النووية بمصر، وذلك بعد مراجعة مكثفة لكافة النظم الادارية والفنية للشركة وإجراء زيارة ميدانية لأحد المشروعات الكبرى التى يتولى القطاع تنفيذها حاليا وهو مشروع "مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة" وزيارة ميدانية لورش تصنيع المعدات المتخصصة بالقطامية.

ونجحت الشركة فى الحصول على نسبة 100% فى مجال الأعمال الإنشائية التى تقع ضمن نطاق عمل الشركة بالإضافة إلى حصولها على نسبة 97% فى مجال تصنيع المعدات المتخصصة وهو أعلى تقييم لشركات التصنيع المتخصصة فى الشرق الأوسط بالاضافة الى حصولها على وصيه شركة_ASE – المقاول العام الروسى بإمكانية مشاركة الشركة فى تصنيع المعدات المتخصصة بالطاقة النووية طبقًا والمواصفات الروسية والتى تشمل أوعية الضغط والمبادلات الحرارية ومستودعات التخزين داخل نطاق الامان النووى.

وجدير بالذكر أن شركة بتروجت هي أول شركة مصرية متخصصة تنجح خلال الفترة الماضية فى المشاركة بتنفيذ أعمال بموقع مشروع محطة الضبعة النووية، كما تعد شركة بتروجت الذراع التنفيذى لقطاع البترول.

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