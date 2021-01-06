«الكنيسة في بيتك».. كيف يحتفل المسيحيون بعيد الميلاد تزامنا مع كورونا؟

أجواء غير معتادة يمر بها الأقباط في الوقت الحالي، تزامنًا مع عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير الجاري، ولكن ذلك العام مختلف عن الأعوام السابقة بسبب ظروف وتداعيات فيروس كورونا التي فرضت على العالم أجمع.ويؤثر فيروس كورونا على احتفالات عيد الميلاد المجيد هذا العام، بعدما أعلنت أغلب الكنائس إلغاء الاحتفالات خوفًا من انتشار العدوى وتقويضًا للجائحة إذ تقتصر الكنائس صلواتها، خلال قداس عيد الميلاد على الكهنة والأساقفة فقط بكل إيبارشية، بدون حضور الأقباط.وبث قداس كل إيبارشية عبر الصفحات الرسمية على موقع "فيس بوك"، حيث أعلنت الكنائس غلق أبوابها يوم العيد، الموافق 7 يناير، والتي يحرص الأقباط على الذهاب للكنائس للصلاة ولتهنئة الأصدقاء والأقارب بحلول عيد الميلاد المجيد.ولكن في الوقت نفسه لم ييأس الأقباط وابتكروا أفكار عديدة للاحتفال بالعيد ولكن في المنزل، ولذلك تحدثت "الدستور" مع عدد من المسيحيين لمعرفة كيف سيقضون عيد الميلاد المجيد في زمن كورونا.ساندي محروس، 25 عامًا قالت إنها المرة الثانية التي يحتفلون فيها بالعيد داخل المنزل فقد سبق وفعل الأقباط ذلك في عيد القيامة الماضي، موضحة أنها لا تعتبر ذلك عيدًا بدون صلاة القداس في الكنيسة وزيارة الأقارب والخروج للتنزه.أضافت: "ورغم كدة هنحاول نخلي البيت زي الكنيسة عشان نقدر نحس بالعيد والفرحة بتاعته والطقوس الخاصة بيه، حيث نولع الشموع قدام الصليب ونصلي صلاة القداس مع البث المباشر في التلفزيون ونهنئ بعض في التليفون بدل من الزيارات".اختتمت: "أخي شماس في أحد الكنائس وسيقوم بتلاوة المزامير والتسابيح الخاصة للاحتفال بالعيد، عشان لازم نحترم قرار الكنيسة ويمر العيد بدون تجمعات أو إصابات زيادة من الأقباط داخل الكنائس، والسنة الجاية نحتفل بطقوسنا عادي بعد زوال كورونا".بينما رأت ميرفانا خالد، 26 عامًا، أنه لا بد من الخضوع لقرارات الكنيسة والمساهمة في الحد من انتشار المرض، مشيرة إلى أن قرار غلق الكنائس صائب لكنه لن يمنعهم من الاحتفال والشعور بالعيد.تابعت: "في عيد القيامة وأسبوع الآلام عملنا طقوسنا الدينية في البيت ولعنا شموع عند الصليب وقرينا من كتاب البصخة وكذلك الكريسماس جبنا شجرة للاحتفال وعملنا حلويات في البيت وحاولنا نتأقلم مع الوضع الحالي اللي فرضته كورونا".وعن عيد الميلاد المجيد الذي يحل غدًا، أوضحت أنها تشعر بالغربة بسبب غلق الكنائس وعدم حضورها مع أهلها وأصحابها صلاة القداس: "هنتفرج عليها في التلفزيون ونردد معاهم كأننا حضرنا الصلاة داخل الكنيسة، ونتمنى العام الجاي نقدر نحتفل بعد انكشاف غمة الكورونا"."الكنيسة التي في بيتك".. مبدأ سارت عليه عائلة مجدي رفيق، 52 عامًا، طوال هذا العام بسبب إلغاء الاحتفالات بالأعياد سواء عيد القيامة أو عيد الميلاد المجيد وكذلك الغلق المتكرر للكنائس والمساجد وإلغاء الشعائر والطقوس الدينية نتيجة فيروس كورونا.إلا أنهم في كل مرة لا يستسلمون ويقيمون الاحتفالات في المنزل، قال: "بالتأكيد الاحتفال في المنزل مش زي الذهاب للكنيسة والصلاة ورؤية الأصدقاء وتبادل التهاني، لكن لا بد أن نلتزم بالإجراءات اللي نصت عليها الكنيسة والدولة حفاظًا على صحتنا".وأضاف: "هنقيم الطقوس نفسها في البيت من صلاة للقداس وقراءة التسابيح وتلاوة المزامير ونشاهد كل الطقوس في التلفزيون ونهنئ بعضنا البعض ولكن في الهاتف بدون أي تجمعات حفاظًا على الأرواح ومنع انتشار العدوى بينا".واختتم: "نأمل السنة الجاية تكون الأوضاع الصحية أفضل من دلوقتي عشان نقدر نقيم كل الطقوس الدينية الخاصة بنا والشعائر الدينية وفرحة الأطفال بقدوم العيد الخاص بهم".