مجلس وزراء قطر: قمة العُلا أسست مرحلة جديدة من العمل الخليجي المشترك

رحب مجلس الوزراء القطري، بنتائج أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عُقدت أمس الثلاثاء، في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي.وأكد المجلس القطري خلال اجتماعه ظهر اليوم، برئاسة خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أن "قمة العُلا" وما سادها من روح أخوية، وما سبقها من جهود وخطوات إيجابية، وبما تضمنه بيانها الختامي والإعلان الصادر عنها، قد أسست لمرحلة جديدة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، عنوانها التضامن والتفاهم والثقة المشتركة والاحترام المتبادل والعمل المؤسسي لتحقيق أهداف المجلس، وتلبية طموحات وتطلعات أبناء دوله.وأشاد المجلس في بيانه، برؤية كل من؛ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والتي كان لها أبلغ الأثر في انعقاد القمة ونجاح أعمالها.وأعرب مجلس وزراء قطر عن تقديره للجهود المثمرة التي بذلها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واستكملها الأمير نواف الأحمد، من أجل وحدة الصف الخليجي وتماسكه، وكذلك جهود الولايات المتحدة الأمريكية.يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عقدت أمس الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.