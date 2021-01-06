الهدهد: الجماعات المتطرفة استغلت مفهوم الحاكمية لتحقيق أغراضهم السياسية

قال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق - المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن مفهوم الحاكمية في الإسلام قد استغلته الجماعات المتطرفة خطئًا؛ لتحقيق أغراضهم السياسية، ولم يعتمدوا في ذلك على منهج سليم عند فهمه، بل أخرجوا النص من سياقه السليم تبعا لأهوائهم وآرائهم في هذا الصدد، وهو ما يتناقض مع ما أجمع عليه فقهاء الأمة منذ عصور السلف الأولى، الذين وضعوا الأحكام الشرعية على مبدأ قياسي وإجماعي مع مراعاة المصالح المرسلة للعباد.جاء ذلك خلال محاضرته عن مفهوم الحاكمية لأئمة ووعاظ ليبيا، في ختام دورتهم التدريبية الشرعية الـ 11، التي تعقدها لهم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والتي حضرها 35 إماما وواعظا، ضمن جهودها لصقل خبرات أئمة العالم الإسلامى، من خلال شرح وافٍ؛ لنشر الفكر الوسطي، وتفنيد الأفكار المتطرفة، على يد علماء الأزهر الشريف.وفي ختام محاضرته، أدار أ.د إبراهيم الهدهد، نقاشًا موسعًا مع الأئمة والدعاة الليبيين، وأجاب عن استفساراتهم وأسئلتهم، ناصحًا إياهم بالقيام بدورهم الدعوي على أكمل وجه، من خلال التمسك بمنهج الأزهر الوسطي الرشيد، الذي ينأى عن الغلو والتطرف والتشديد، وأن ينقلوا المفاهيم الصحيحة التي تعلموها في هذه الدورة التدريبية لإخوانهم في ليبيا.وفى ختام المحاضرة تسلم المتدربون الليبيون شهادة تقدير من مسئولي المنظمة تكريما لهم باجتيازهم دورتهم التدريبية.