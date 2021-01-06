رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الهدهد: الجماعات المتطرفة استغلت مفهوم الحاكمية لتحقيق أغراضهم السياسية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:42 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
طباعة
قال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق - المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن مفهوم الحاكمية في الإسلام قد استغلته الجماعات المتطرفة خطئًا؛ لتحقيق أغراضهم السياسية، ولم يعتمدوا في ذلك على منهج سليم عند فهمه، بل أخرجوا النص من سياقه السليم تبعا لأهوائهم وآرائهم في هذا الصدد، وهو ما يتناقض مع ما أجمع عليه فقهاء الأمة منذ عصور السلف الأولى، الذين وضعوا الأحكام الشرعية على مبدأ قياسي وإجماعي مع مراعاة المصالح المرسلة للعباد.

جاء ذلك خلال محاضرته عن مفهوم الحاكمية لأئمة ووعاظ ليبيا، في ختام دورتهم التدريبية الشرعية الـ 11، التي تعقدها لهم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والتي حضرها 35 إماما وواعظا، ضمن جهودها لصقل خبرات أئمة العالم الإسلامى، من خلال شرح وافٍ؛ لنشر الفكر الوسطي، وتفنيد الأفكار المتطرفة، على يد علماء الأزهر الشريف.

وفي ختام محاضرته، أدار أ.د إبراهيم الهدهد، نقاشًا موسعًا مع الأئمة والدعاة الليبيين، وأجاب عن استفساراتهم وأسئلتهم، ناصحًا إياهم بالقيام بدورهم الدعوي على أكمل وجه، من خلال التمسك بمنهج الأزهر الوسطي الرشيد، الذي ينأى عن الغلو والتطرف والتشديد، وأن ينقلوا المفاهيم الصحيحة التي تعلموها في هذه الدورة التدريبية لإخوانهم في ليبيا.

وفى ختام المحاضرة تسلم المتدربون الليبيون شهادة تقدير من مسئولي المنظمة تكريما لهم باجتيازهم دورتهم التدريبية.

موضوعات متعلقة

الزمالك: لا نعلم أين فرجانى ساسى حاليًا (خاص)

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين يناير 2021

هيئة قناة السويس تكشف حقيقة الإعلان عن وظائف جديدة

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

الصور

image description

إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

الأكثر قراءة

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

شبورة مستمرة وفرص أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسى بقضية «فتاة الفيرمونت»

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

تردد قناة العربية 2021

النمسا: توزيع لقاح «كورونا» الأسبوع المقبل

خبيرة صحية وسياسية: التوتر الجيوسياسي زاد من سوء جائحة كورونا

لقاح موديرنا يحصل على ضوء أخضر للاستخدام أوروبيا

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

«الرواية القصيرة».. أحدث إصدارات الناقد والروائي حسن الجوخ

المؤتمر الشبابي للثقافات واللغات الإفريقية عبر «زووم» 24 يناير

رئيس أذربيجان: «شوشا» عاصمة للثقافة.. ويجب البدء في إعمارها

«الفنون التشكيلية» تطرح معرض عايدة خليل للمشاهدة إلكترونيا