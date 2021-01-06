ابنة شيرين تتألق في الغناء بالإنجليزية

ظهرت هنا ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب، وهى تغني باللغة الإنجليزية، وتم تداول فيديو لها وهي تقدم أغنية "lonely" علي منصات مواقع التواصل الاجتماعي.ظهور ابنة شيرين أحدث حالة رواج جماهيري كبيرة لها، باعتبار أن صوتها مميز وقوي على نفس منوال والدتها وسط حالة إعجاب شديدة من قبل الجماهير.يذكر أن آخر أعمال شيرين أغنية "مش قد الهوى"، التي طرحتها مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات محمد الغنيمي، وألحان وفواصل موسيقية محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم.