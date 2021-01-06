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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

كرم جبر: مصر تضرب نموذجًا فريدًا في التماسك بين المسلمين والمسيحيين

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:41 م
كرم جبر
كرم جبر
محمد جعفر
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هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال جبر: "يسعدني أن أهدي قداستكم أطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم وعلى الإخوة الأقباط بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى سائر المصريين بالخير واليمن والبركات".

وأضاف: "الكنيسة المصرية كانت ومازالت تلعب دورًا كبيرًا في نشر التسامح الرافض للتطرف، ومصر تضرب نموذجًا فريدًا في التماسك والترابط الاجتماعي بين المسلمين والمسيحيين".

وأكد أن المصريين نسيج واحد منذ فجر التاريخ مترابطين معا ضد أهل الشر وهو ما يظهر جليا في الاحتفالات الدينية المصرية، مضيفا أن ذلك أهم ما يميز الشعب المصري.

واختتم: "مصر ستظل بلد السلام والمحبة، داعيا المصريين مسلمين ومسيحيين إلى الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الحكيمة لمواجهة التحديات ولدعم مسيرة التنمية التي تشهدها مصر".

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