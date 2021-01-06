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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الخرطوم وواشنطن توقعان مذكرة تفاهم لتخليص متأخرات السودان للبنك الدولي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:39 م
هبة محمد علي
هبة محمد علي
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وقعت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان الدكتورة هبة محمد علي، مع وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، اليوم الأربعاء في الخرطوم، مذكرة تفاهم؛ لتوفير مرفق تمويل لتخليص متأخرات السودان للبنك الدولي.

وذكرت وزارة المالية السودانية - في بيان اليوم الاربعاء- أن هذه الخطوة ستُمكن السودان من استعادة امكانية الحصول على أكثر من مليار دولار من التمويل السنوي من البنك الدولي لأول مرة منذ 27 عاما.

وأضاف البيان أن استعادة الوصول إلى تمويل البنك الدولي، يعد إنجازا رئيسيا لحكومة السودان الانتقالية، ومعلما هاما على طريق البلاد نحو تخفيف عبء الديون، لافتا إلى أن التمويل الدولي سيدعم الهياكل الأساسية الرئيسية وغيرها من المشاريع التنموية في جميع أنحاء السودان، جنبا إلى جنب مع الاصلاحات الاقتصادية الجارية التي تنفذها الحكومة الانتقالية.

وأوضح أن التمويل الدولي سيوفر تعزيزا هاما للانعاش الاقتصادي للسودان، والإصلاحات الجارية ستضمن الاستقرار الاقتصادي من خلال معالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد وتعزيز النمو والاستثمار وبناء اقتصاد مزدهر لجميع السودانيين، خاصة الشباب والنساء والمجتمعات المتضررة من الحرب والتهميش.

وتأتي هذه الخطوة، بعد قرار واشنطن برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 14 ديسمبر الماضي، وإعادة حصانة السودان السيادية في 22 ديسمبر الماضي.

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