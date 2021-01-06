جولة في موقع حجز لقاح كورونا
الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:21 م
نوران إمامطباعة
أطلقت وزارة الصحة والسكان الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالى: https:egcovac.mohp.gov.eg.
وترصد "الدستور" في السطور التالية التفاصيل الكاملة لمعرفة ما تحتاجه للتسجيل في الموقع.
-هل انت من الفئات الأولى؟
الدخول إلى موقع حجز اللقاح ليس صعبًا ولكنه يخضع لشروط لتتمكن من الحصول على اللقاح، نظرًا للشروط التي وضعتها وزارة الصحة الإسكان لضمان وصول اللقاح للفئات الأولى به، فقط يحتاج إلى بعض الإجابات وبياناتك الخاصة وتفاصيل الحالة الصحية لمعرفة إذا كنت من الفئات الأكثر احتياجًا للقاح أم لا، ويتم ترتيب الأولويات، التى يأتى على رأسها الأطقم الطبية، الأطباء والتمريض والعاملين فى مستشفيات العزل، ثم الفئات الأكثر تأثرًا بالإصابة، مثل أصحاب الأمراض المزمنة، مثل مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الصدر والفشل الكلوى، ثم مرضى نقص المناعة سواء بسبب أمراض أو أدوية، ومرضى الأورام، وأخيرًا كبار السن، وذلك حتى يتم إعطاء الأولوية فى الحصول على اللقاح تبعًا لاحتياج كل شخص، ومدى تأثره بانتشار الفيروس.
-التسجيل بالموقع
التسجيل فى موقع لقاح كورونا يتطلب عدد من البيانات الشخصية والتي تأتي على رأسها رقم الهاتف والمحافظة التابع لها، والمهنة التى تعمل فيها، ومدى حاجتك إلى اللقاح وصورة من البطاقة الشخصية، وبريد إلكترونى، وعنوان الإدارة الصحية التابع لها أو التى يرغب الحصول على اللقاح فيها، والحالة المرضية التى يعانى منها، وهل هى مستقرة أم لا وهل يحصل على علاج منتظم أم لا أو يعانى من حساسية تجاه أدوية أو مُركبات بعينها، بحيث يتم تحديد أسبقية الحصول على اللقاح بناءً على الإجابات التى يتم إدخالها من جانب الجمهور ويتم ذلك حتى تتمكن وزارة الصحة والإسكان من تكوين قاعدة بيانات سليمة عن الحالة الصحية فى مصر، وإنقاذ الفئات الأولى بالرعاية، التى تحتاج إلى اللقاح بصورة عاجلة فى مواجهة الموجة الثانية.
وترصد "الدستور" في السطور التالية التفاصيل الكاملة لمعرفة ما تحتاجه للتسجيل في الموقع.
-هل انت من الفئات الأولى؟
الدخول إلى موقع حجز اللقاح ليس صعبًا ولكنه يخضع لشروط لتتمكن من الحصول على اللقاح، نظرًا للشروط التي وضعتها وزارة الصحة الإسكان لضمان وصول اللقاح للفئات الأولى به، فقط يحتاج إلى بعض الإجابات وبياناتك الخاصة وتفاصيل الحالة الصحية لمعرفة إذا كنت من الفئات الأكثر احتياجًا للقاح أم لا، ويتم ترتيب الأولويات، التى يأتى على رأسها الأطقم الطبية، الأطباء والتمريض والعاملين فى مستشفيات العزل، ثم الفئات الأكثر تأثرًا بالإصابة، مثل أصحاب الأمراض المزمنة، مثل مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الصدر والفشل الكلوى، ثم مرضى نقص المناعة سواء بسبب أمراض أو أدوية، ومرضى الأورام، وأخيرًا كبار السن، وذلك حتى يتم إعطاء الأولوية فى الحصول على اللقاح تبعًا لاحتياج كل شخص، ومدى تأثره بانتشار الفيروس.
-التسجيل بالموقع
التسجيل فى موقع لقاح كورونا يتطلب عدد من البيانات الشخصية والتي تأتي على رأسها رقم الهاتف والمحافظة التابع لها، والمهنة التى تعمل فيها، ومدى حاجتك إلى اللقاح وصورة من البطاقة الشخصية، وبريد إلكترونى، وعنوان الإدارة الصحية التابع لها أو التى يرغب الحصول على اللقاح فيها، والحالة المرضية التى يعانى منها، وهل هى مستقرة أم لا وهل يحصل على علاج منتظم أم لا أو يعانى من حساسية تجاه أدوية أو مُركبات بعينها، بحيث يتم تحديد أسبقية الحصول على اللقاح بناءً على الإجابات التى يتم إدخالها من جانب الجمهور ويتم ذلك حتى تتمكن وزارة الصحة والإسكان من تكوين قاعدة بيانات سليمة عن الحالة الصحية فى مصر، وإنقاذ الفئات الأولى بالرعاية، التى تحتاج إلى اللقاح بصورة عاجلة فى مواجهة الموجة الثانية.