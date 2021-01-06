وزير الصحة الألماني يُدافع عن حملة تطعيم «كورونا» في بلاده

دافع وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عن حملة تطعيم كورونا في بلاده، في ظل الانتقادات الموجهة لها.وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الأربعاء، إن "أيام بدء التطعيم هى أيام التفاؤل".وأضاف شبان أنه يتفهم أن يكون لدى الكثير من الناس أسئلة عندما لا تسير الأمور في كل مكان بالطريقة المنشودة، وقال إنه يجب تصحيح الأخطاء.ورفض شبان انتقادات معينة في عدة نقاط، وقال إن الحكومة الاتحادية تنقل إلى الولايات كل بيانات الشركات المصنعة عن شحنات اللقاح، وتابع مدافعا عن حكومته: "سيكون هناك لقاح كاف للجميع في ألمانيا".وأكد شبان: "لقد طلبنا لقاحا كافيا وأكثر من كاف للجميع"، نافيا أن تكون هناك مشاكل في الكمية المطلوبة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن اللقاح سلعة نادرة.ورأى الوزير أنه إذا بدأت شركة بيونتيك فعلا في إنتاج اللقاح في موقع جديد في مدينة ماربورج في الشهر المقبل كما هو مخطط له، فعندئذ يمكن للشركة أن توسع من نطاق إنتاجها من اللقاح بشكل كبير، وهذا سيؤدي إلى توريد طلبيات سابقة من الجرعات.