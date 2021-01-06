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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة بني سويف تهدي مجلس النواب 650 نسخة من الدليل الإرشادي للبرلمان

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:37 م
جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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زار الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، مجلس النواب المصري، حيث استقبله المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، ورافق رئيس الجامعة في زيارته الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتورة الشيماء عبدالسلام مدرس العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد.

وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من الزيارة هو إهداء مجلس النواب المصري عدد 650 نسخة من الدليل الإرشادي للبرلمان، والذي تم إعداده وتحريره من قبل الدكتورة الشيماء عبدالسلام مدرس العلوم السياسية لأعضاء المجلس بمناسبة بدء الفصل التشريعي الثاني 2021- 2026، حيث خصصت الجامعة نسخة لكل عضو برلماني، على أن يتم توزيعها من خلال الأمانة العامة تحت إشراف المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، بالإضافة إلى توزيع نسخ أخرى لعدد من الجهات داخل الدولة منها، إدارة الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بالوزارات المختلفة ووزارة الشباب والرياضة، وبرلمان الشباب، وبرلمان الطلائع، وبرلمان شباب مصر 2020 بمحافظة بني سويف.

وأضاف الدكتور منصور حسن أن الزيارة تأتى في ضوء حرص الجامعة الشديد على تعزيز العلاقات التكاملية بين الجامعة ومؤسسات الدولة المختلفة، والتكاتف مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، لافتا أن الجامعة بصدد إصدار سلسلة من الأدلة الإرشادية الأخرى في ضوء خطة الجامعة في المشاركة المجتمعية وخدمة الدولة المصرية.

ووجه المستشار محمود فوزي الشكر والتقدير لجامعة بني سويف لتعاونها مع المجلس وحرصها على تعزيز التعاون مع نواب المجلس، خاصة في نشر الوعي الثقافي ومشاركتها مؤسسات الدولة المصرية في كافة المناسبات الوطنية، مشيدا بالدور الحيوي والفعال الذي تقوم به جامعة بني سويف سواء على مستوى المشاركة الاجتماعية أو مستوى البحث العلمي والنهوض به. مشيرا لان الدليل يعتبر جهد مركز وشامل.

وأشار الدكتور جمال عبد الرحمن، إلى أن الجامعة أتاحت نسخة إلكترونية علي موقعها الرسمي بغرض تحقيق أكبر قدر من الفائدة لطلاب الجامعة وطلاب الجامعات المصرية، ولنشر الوعي وزيادة المعرفة بالعمل البرلماني، والثقافة البرلمانية بشكل عام.

وقالت الدكتورة الشيماء عبد السلام أن الدليل يهدف إلى تيسير مهمة النواب داخل المجلس، وتبرز أهميته في أنه موجز، وبسيط، ويوفر الوقت والجهد للعضو البرلماني، حيث يركز بالأساس على الاختصاصات الرقابية والتشريعية والسياسية للبرلمان المصري.

وقام المستشار محمود فوزي بتكريم الدكتور منصور حسن وإهدائه درع المجلس، نظرا لاهتمامه الشديد بالتعاون مع مؤسسات الدولة، وخاصة مجلس النواب الذي يعد أحد أهم أركان الدولة. كما قدم الدكتور منصور حسن درع جامعة بني سويف للمستشار محمود فوزي تقديرا له ولدوره.

يذكر أن الدليل تم تصميمه وإنتاجه بأيدي بأيدي أبناء الجامعة حيث تمت طباعته بمركز جامعة بني سويف للطباعة والنشر، وقام بإعداد النسخة الإلكترونية فريق عمل وحدة إدارة المشروعات.

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