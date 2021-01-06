رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

عيد دون قداس.. كيف سيقضي المسيحيون ليلة عيد الميلاد؟

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:36 م
جريدة الدستور
نوران إمام
طباعة
لن يتمكن المسيحيون هذا العام من حضور قداس عيد الميلاد نتيجة لتفشي فيروس كورون المستجد، وستقام معظم الاحتفالات داخل المنازل للحفاظ عل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، كما أعلن البابا تواضروس عن ترؤسه لقداس عيد الميلاد بدير الأنبا بيشوي بدلًا من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، بدون حضور شعبي.

وقد قرر البابا إلغاء استقبال المهنئين بالعيد كما معتاد كل عام، وجرى إلغاء الحضور الشعبى بجميع كنائس القاهرة والإسكندرية "إيبارشية البابا"، ليتم قداسي الميلاد والغطاس بمشاركة كهنة الكنيسة وعدد لا يزيد عن 20 شخصا، على أن يقام قداس واحد فقط أسبوعيًّا ويقتصر على كهنة كل كنيسة بمشاركة ما لا يزيد عن 5 شمامسة.

و تواصلت "الدستور" مع السيدة ميرنا مراد والذي أوضحت كيف ستقضي العيد في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحة أن الفيروس لن يؤثر على فرحة العيد قائلة:" هنقعد في البيت مع الأسرة ومش لازم ننزل أو نخرج،المهم أننا نبقى سوا أحسن ما حد يتصاب والعيد يقلب بغم"، وتابعت أنه الضروري التأكيد على توعية الشباب لأن من الصعب السيطرة عليهم.

في حين عبر بخيت مراد، عن مدى سعادته بالعيد، موضحًا أن إلغاء القداس هذا العام هو في مصلحة العامة وحفاظًا على الأرواح واصفًا أنه في حالة عدم القيام بتلك الخطوة كأن الأمر سيشبه "مجزرة أرواح"، وأضاف أنه ليس من الضروري الخروج في تجمعات ومن الممكن الأكتفاء بالاحتفال في أجواء أسرية وذلك للحد من انتشار الفيروس، وتابع حديثه قائلًا:"أنا وزوجتي وأطفالي مش هنخرج من البيت بس احنا مزينين البيت، وهناكل لحمة عشان الصيام خلص وكفايا اننا هنكون مع بعض ومحدش فينا يتصاب".

وفي نفس السياق، تواصلت "الدستور" مع هاني حنا، والذي ظهرت عليه علامات حزن بسبب الغاء القداس داعيًا بانتهاء تلك الأزمة، وأوضح أنه رغم حزنه ولكنه قرار صائب وذلك للحفاظ على المواطنين من الإصابة بالعدوى قائلًا:" من الجيد أن نأخذ قرارات زي دي، ولازم يتم تطبيقها بشكل حازم وأنا هابدأ بنفسي وهالتزم البيت مع الأسرة وهناكل لحمة بمناسبة انتهاء الصيام ونمارس يومنا بشكل طبيعي".

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسى بقضية «فتاة الفيرمونت»

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

تصادم 6 سيارات بطريق الساحل الشمالى بمطروح (صور)

الصور

image description

إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

الأكثر قراءة

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

شبورة مستمرة وفرص أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسى بقضية «فتاة الفيرمونت»

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

تردد قناة العربية 2021

النمسا: توزيع لقاح «كورونا» الأسبوع المقبل

خبيرة صحية وسياسية: التوتر الجيوسياسي زاد من سوء جائحة كورونا

لقاح موديرنا يحصل على ضوء أخضر للاستخدام أوروبيا

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

«الرواية القصيرة».. أحدث إصدارات الناقد والروائي حسن الجوخ

المؤتمر الشبابي للثقافات واللغات الإفريقية عبر «زووم» 24 يناير

رئيس أذربيجان: «شوشا» عاصمة للثقافة.. ويجب البدء في إعمارها

«الفنون التشكيلية» تطرح معرض عايدة خليل للمشاهدة إلكترونيا