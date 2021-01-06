من موت خطيبها لكسر أنفها.. محطات حزينة في حياة حورية فرغلي

- وفاة خطيبها قبل الزفاف



"ليس لدى أنف"



استئصال رحم



أثارت الفنانة حورية فرغلي موجة من التعاطف معها عقب مداخلة هاتفية روت خلالها المعاناة التي تعيشها، بدءا من عدة أزمات صحية أدت لتغيبها عن الساحة الفنية، كما تعرضت لسيل من الأحداث القاسية على الصعيدين الشخصي والفني، وترصد "الدستور" أبرز المحطات الحزينة في حياة النجمة:كانت الصدمة الكبرى في حياة "حورية" هي وفاة خطيبها في حادث سير قبل زفافها بيوم واحد مما أدخلها في حالة حزن عميقة ودفعها للزواج من أخر بناءًا على نصيحة والدتها، لكن لم يستمر زواجها سوى 3 أشهر لعدم قدرتها حورية على تخطى محنتها.أجرت حورية فرغلي، جراحة لتعديل وضع الأنف بعد تعرضها لحادث سقوط من فوق حصانها أثناء تدريبات الفروسية، ما أحدث كسرا بأنفها، فخضعت لجراحة غير أن خطأ طبيا تسبب في تشوه الأنف.لتخضع لعدة عمليات بعدها، ويهاجمها الجمهور موجها لها لوما لاعتقاده أن هذا التشوه بسبب عمليات التجميل، إذ قامت باستئصال جزء من عظام الجمجمة وزرعها بالأنف، ما تسبب لها في إحداث "خُرّاج" داخلي أجرت على إثره عملية جراحية بعد عام، بعدما لجأت لطبيب لإصلاح أنفها فأحدث لها تلفا في موضع التنفس، لتذهب لطبيب آخر لإصلاح الخطأ كما أنها أوضحت أنه لا يوجد هيكل عظمي بأنفها وفقدت حاسة الشم والتذوق طوال الـ3 سنوات.لم تتوقف معاناة جورية فرغلي عند هذا الحد، إذ حُرمت من الأمومة عقب خضوعها لاستئصال الرحم نتيجة مرض وراثي عانت منه وليس بسبب إصابتها بسرطان كما تداول البعض عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بل أوضحت أنها تعاني من الوحدة طوال 10 شهور مضت، لم تترك غرفة نومها نتيجة حالتها النفسية السيئة.