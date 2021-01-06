شبورة مستمرة وفرص أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

تزامنًا مع الشبورة الكثيفة التي تشهدها البلاد في فترة الصباح والطقس البارد ليلًا، وتحذير هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من السرعة المبالغ بها على الطرق الزراعية، يرصد "الدستور" في السطور التالية حالة الطقس في الــ72 ساعة المقبلة.تواصل الـ"دستور" مع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، والذي أوضح خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة والتقلبات المفاجئة التي قد تطرأ على الطقس.وقال شاهين، إنّ طقس الأربعاء دافئ نهارا بارد ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية ووسط سيناء، فيما يكون مائلا للحرارة نهارًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، أما شمال الصعيد فيكون دافئا نهارا.ولفت "شاهين" لاحتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري، السواحل الشمالية ووسط سيناء، كما حذر من الانتشار الكثيف للشبورة الصباحية التي تصل لحد الضباب على غالبية الأنحاء موجهًا نصيحة للمواطنين بعدم المبالغة في السرعة على الطرق السريعة.وعن تفاصيل طقس الخميس، أفاد "شاهين" أنه سيكون دافئا نهارًا، باردا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للدفء نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية ووسط سيناء، فيما يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والصعيد، مع انعدام فرص سقوط الأمطار واستمرار الشبورة الكثيفة على كافة أنحاء الجمهورية.وعن طقس يوم الجمعة، أوضح "شاهين" أنه سيكون دافئا نهارا باردا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للدفء نهارا باردا ليلا على السواحل الشمالية ووسط سيناء، بينما يسود جنوب سيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر والصعيد طقس مائل للحرارة نهارا، مع انتشار كثيف للشبورة المائية على معظم الأنحاء.