تعرف على «لبس العيد» الذي سيرتديه البابا في قداس اليوم

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم الأربعاء بدير القديس العظيم الانبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون.ويرتدي البابا ملابسه المبهجة والمذهبة، كعادته التي يظهر عليها في الكاتدرائية، ولكل قطعة من تلك الملابس مسمى فيقول باصون عيسى سلطان، مدرس الألحان الكنسية بمدرسة ياكوبوس للتأهيل وتدريب الشمامسة، إن القس والقمص يطلق عليهما لقب الكهنة، ويرتديان 5 قطع من الملابس، الأولى هي "التونية" وهي الجلباب الأبيض الذي يرتديه كل من يدخل الهيكل، ويزخرف بصلبان من الأمام والخلف.وأضاف مدرس الألحان الكنسية، أنه يتم ارتداء "الطيلسانة" وهي غطاء الرأس مثلث الشكل الذي يضعه الكاهن على رأسه أو الشملة في حالة الرهبان، كما يرتدي الصدرية وهي غطاء مزخرف للصدر، وأخيرًا البرنس بضم الباء وهو الوشاح الكبير الذي يرتديه على جميع ملابسه ويكون ضخما ويعطي هيبة ووقارا للكاهن.وعن الأسقف والبابا، فهما يرتديان ضعف عدد ملابس الكاهن العادي، حيث إنهما يشتركان مع الكاهن في التونية والصدرة والبرنس، إلا أنهما يرتديان ملابس أخرى مثل التاج الأسقفي أو البطريركي، كما يمسكان عصا الرعاية وكذلك الحية النحاسية وهما يدلان على الرعاية للشعب، هذا بالإضافة إلى المقصلة والبلين.