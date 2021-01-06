بعد قليل.. بدء عملية تبادل الأسرى الثانية بين الجيش الليبي و«الوفاق»

يبدأ، بعد قليل، طرفا الصراع الليبي، العملية الثانية لإطلاق وتبادل الأسرى الذين تم القبض عليهم خلال عمليات القتال بالعاصمة طرابلس.وحسب قائمة الأسماء التي تداولتها الصحف المحلية الليبية، فإنه سيتم تبادل 41 أسيرا من قوات الجيش مقابل 26 أسيرا من قوات الوفاق.وكانت العملية الأولى لتبادل الأسرى التي تمت في 25 ديسمبر الماضي، تحت إشراف أعيان وقادة ميدانيين من مصراتة، والزنتان، والزاوية في منطقة الشويرف غرب البلاد، تسلم خلالها الجيش الوطني 33 أسيرًا مقابل 15 أسيرًا من قوات الوفاق، ينحدر أغلبهم من مدن الزاوية، وصبراتة، وطرابلس، وصرمان، وتاجوراء.وتشكل عمليات تبادل الأسرى بين طرفى الصراع الليبي أحد مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5، والتي تتعلق بمعالجة القضايا الإنسانية، التي ترتبت على الصراع العسكري بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها تبادل الأسرى والمخطوفين والجثامين.ولطالما مثلت مسألة الأسرى واحدة من أهم القضايا الخلافية التي عززت الانقسام بين شرق وغرب ليبيا، كما أنها من أكثر الملفات الشائكة في الوقت الحالي، حيث لا يعرف أي طرف أعداد الأسرى الذي يحتفظ بهم الطرف الآخر، بسبب غياب أي عملية توثيق.