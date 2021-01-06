رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد قليل.. بدء عملية تبادل الأسرى الثانية بين الجيش الليبي و«الوفاق»

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:51 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
عبير سليم
طباعة
يبدأ، بعد قليل، طرفا الصراع الليبي، العملية الثانية لإطلاق وتبادل الأسرى الذين تم القبض عليهم خلال عمليات القتال بالعاصمة طرابلس.

وحسب قائمة الأسماء التي تداولتها الصحف المحلية الليبية، فإنه سيتم تبادل 41 أسيرا من قوات الجيش مقابل 26 أسيرا من قوات الوفاق.

وكانت العملية الأولى لتبادل الأسرى التي تمت في 25 ديسمبر الماضي، تحت إشراف أعيان وقادة ميدانيين من مصراتة، والزنتان، والزاوية في منطقة الشويرف غرب البلاد، تسلم خلالها الجيش الوطني 33 أسيرًا مقابل 15 أسيرًا من قوات الوفاق، ينحدر أغلبهم من مدن الزاوية، وصبراتة، وطرابلس، وصرمان، وتاجوراء.

وتشكل عمليات تبادل الأسرى بين طرفى الصراع الليبي أحد مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5، والتي تتعلق بمعالجة القضايا الإنسانية، التي ترتبت على الصراع العسكري بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها تبادل الأسرى والمخطوفين والجثامين.

ولطالما مثلت مسألة الأسرى واحدة من أهم القضايا الخلافية التي عززت الانقسام بين شرق وغرب ليبيا، كما أنها من أكثر الملفات الشائكة في الوقت الحالي، حيث لا يعرف أي طرف أعداد الأسرى الذي يحتفظ بهم الطرف الآخر، بسبب غياب أي عملية توثيق.

موضوعات متعلقة

تفاصيل اللحظات الأخيرة لرحيل مصطفى محمد عن الزمالك (خاص)

اليوم.. إطلاق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلى من مصابى «كورونا»

تصادم 6 سيارات بطريق الساحل الشمالى بمطروح (صور)

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

الصور

image description

إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

الأكثر قراءة

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

هيئة قناة السويس تكشف حقيقة الإعلان عن وظائف جديدة

إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسى بقضية «فتاة الفيرمونت»

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

تردد قناة العربية 2021

النمسا: توزيع لقاح «كورونا» الأسبوع المقبل

خبيرة صحية وسياسية: التوتر الجيوسياسي زاد من سوء جائحة كورونا

لقاح موديرنا يحصل على ضوء أخضر للاستخدام أوروبيا

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

المؤتمر الشبابي للثقافات واللغات الإفريقية عبر «زووم» 24 يناير

رئيس أذربيجان: «شوشا» عاصمة للثقافة.. ويجب البدء في إعمارها

«الفنون التشكيلية» تطرح معرض عايدة خليل للمشاهدة إلكترونيا

«بين ووهان وفنلندا شمس باردة».. محكية روائية تواكب تفشي كورونا