بريطانيا تُعين مصرفيًا سابقًا رئيسًا لهيئة الإذاعة

أفادت محطة سكاي نيوز، اليوم الأربعاء، أن بريطانيا تعتزم تعيين ريتشارد شارب، المصرفي السابق في بنك جولدمان ساكس، رئيسا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، في وقت تواجه فيه الهيئة شكوكا بخصوص تمويلها المستقبلي والغرض منها، مع تحول المشاهدين إلى منافسين جدد.أضافت المحطة أن شارب كان في الآونة الأخيرة يعمل مستشارا لوزير المالية البريطاني ريشي سوناك.وسيخلف شارب ديفيد كليمنتي، النائب السابق لمحافظ بنك إنجلترا، الذي سيتقاعد الشهر المقبل بعد أن شغل المنصب أربعة أعوام.