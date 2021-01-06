ضبط عصابة تركيب عدادات الكهرباء القديمة في الجيزة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط موظفين بشركة الكهرباء، وآخر مفصول كونوا عصابة لتركيب عدادات كهرباء قديمة غير مدرجة لا يتم إصدار فواتير لها، مقابل تحصيل مبالغ مالية بمحافظة الجيزة.كانت قد وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بإشراف مفتشى قطاع الأمن العام، تفيد بقيام كل من محصل وموظف مفصول، وكهربائي مقيمين بنطاق محافظه الجيزةبتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في تركيب عدادات كهرباء قديمة غير مدرجة بالشركة للمواطنين.و لا يتم إصدار فواتير كهرباء لها نظير تحصلهم منهم على مبالغ مالية، تتراوح ما بين ألفين وخمسة آلاف جنيه، ويتحصل المتهم الأول على هذه العدادات من المتهم الثاني، ويقوم المتهم الثالث بتركيبها بمنازل المواطنين.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، سفرت عن ضبط المتهمان الأول والثالث بمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات، أقرا بها واعترفا تفصيليًا بقيامهم بتركيب 40عدادا جميعها غير مدرجة بالشركة ولا يتم إصدار فواتير لها بالاشتراك مع المتهم الثاني، وتم بإرشادهما ضبط تلك العدادات.