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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بسرعة تطبيق الري الحديث.. ويؤكد: استجابة المزارعين فورية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:27 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أعلن الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تأييده التام لخطة الحكومة فى تقديم حوافز للمزارعين للتحول لمنظومة الرى الحديث تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بترشيد استخدامات المياه فى جميع المجالات، مطالبًا من الحكومة الإسراع فى الإعلان عن هذه الخطة وفى تنفيذها، خاصة أن استجابة المزارعين سيكون سريعة وفورية لأنهم حريصون كل الحرص على دعم ومساندة الدولة المصرية، وأكبر دليل على ذلك أن المزارع المصرى نجح باحترافية فى مواجهة فيروس كورونا بدليل عدم حدوث أي أزمات فى مختلف المحاصيل الزراعية، بل أن مصر كانت فى مقدمة دول العام تصديرًا للمنتجات الزراعية.

وأشاد عبد الحميد، في بيان، بالقضايا التى استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماع الذى عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الوزارات المعنية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي ومستجدات تطبيق منظومة التحول للري الحديث، مثمنا تأكيد مدبولى أن المنظومة تحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه عبد الحميد تحية تقدير واحترام للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على تصريحاته التى أكد فيها أنه يتم تطبيق منظومة التحول للري الحديث في المساحات الكبيرة من الأراضي الزراعية التي تمتلكها الوزارة، مؤكدا نجاح الوزارة في تحويل ما يزيد على 7 آلاف فدان حتى الآن، ولا تزال الجهود مستمرة لتطبيقها في مساحات أخرى، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وقال النائب، إن وزارة الأوقاف نجحت في تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية في مختلف المجالات بما فيها استخدام أساليب الري الحديثة داخل الأراضى الزراعية التابعة لها، مشيدًا بتأكيد وزير الموارد المائية والري بأن نُظم الري الحديثة تصلح لجميع الأراضي الزراعية القديمة والجديدة، ويهدف تطبيق هذه النظم إلى تحسين كفاءة المياه وتحسين الري الحقلي، وتحقيق عدالة في توزيع المياه، لافتا في سياق حديثه إلى أنه يتم تقديم قروض من البنوك الوطنية للمزارعين بفائدة مُيسرة لتمويل مشروعات التحول لنظم الري الحديث.

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