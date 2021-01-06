الصحة العالمية «خائبة الأمل» من منع دخول بعثة دراسة كورونا للصين

واجهت مهمة بعثة خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الصين للتحقيق في مصدر فيروس كورونا المستجد، حالة من الارتباك اليوم الأربعاء، بعد رفض بكين السماح للفريق بدخول أراضيها في اللحظة الأخيرة، رغم أشهر من المفاوضات الشاقة.وكان من المتوقع أن يصل 10 خبراء إلى الصين هذا الأسبوع، في مهمة مسيسة وبالغة الحساسية لمعرفة كيف انتقل الفيروس من الحيوان إلى البشر، لكن فيما يوجد عدد من أعضاء الفريق في الترانزيت، امتنعت الصين عن منحهم تأشيرات دخول ما دفع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس لإبداء "خيبة أمل كبيرة".وصممت الصين على روايتها الأصلية للفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 1.8 مليون شخص في أنحاء العالم، ودمّر اقتصادات عالمية.وأولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها في مدينة ووهان بوسط الصين أواخر 2019، ما أثار اتهامات للسلطات الصينية بالتعامل بطريقة اتسمت بالفوضى والتكتم مع الفيروس الأمر الذي أدى لانتشاره خارج الصين.