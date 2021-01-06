برلماني يطالب بالقصاص من مافيا احتكار الأكسجين

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة توافر ومتابعة توريد الأكسجين في كافة مستشفيات الجمهورية، مطالبا من جميع مديري المستشفيات على مستوى الجمهورية بإبلاغ وزارة الصحة فورًا عن وجود نقص فى الأكسجين.وطالب زين الدين، في بيان، بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المتاجرة والاحتكار في هذه السلعة الاستراتيجية خاصة فى ظل الاحتياج الشديد لها، مطالبا بالقصاص السريع من مافيا المتاجرة بمثل هذه السلع الاستراتيجية.وأكد النائب، أن الاهتمام الكبير من الدولة المصرية وبجميع مؤسساتها بداية من مؤسسة الرئاسة وضع حدا للشائعات التي تضر بأمن الوطن والمواطنين ويمنع التشكيك بقدرة المنظومة الطبية بمصر على مواجهة الجائحة العالمية التي تعاني منها كبري الدول بالعالم، وكشف شائعات واكاذيب الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية.ووجه زين الدين تحية قلبية لمؤسسات المجتمع المدنى ولرجال الأعمال والاستثمار الذين سارعوا بمساندة ودعم جهود الدولة فى هذا الملف مطالبا باستمرار هذا الدور الوطنى من جميع القادرين على المساندة والدعم لجهود الدولة.