جونسون: لا داعى للاعتقاد بأن سلالات كورونا الجديدة مقاومة للقاح

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد مبرر للاعتقاد بأن أي سلالة جديدة من فيروس كورونا لديها مقاومة للقاحات.وقد أدلى جونسون بالتعليقات في البرلمان، ردًا على طلب لتحديث المعلومات بشأن جهود الحكومة لاختبار فعالية اللقاحات مع السلالات الجديدة.