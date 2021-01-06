أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إقامة مخازن إقليمية متطورة تضم عددا من المحافظات كمخزون استراتيجي لمختلف السلع التى يحتاجها المواطنين.كما صرح بتوفير أرض بمساحة 2300 متر لإقامة مخازن عليها بشرق بورسعيد، وأعلن أنه بصدد رفع مستوى كافة المخازن بالدولة وإدخالها في منظومة مميكنة أسوة بتجربة بورسعيد، وأشاد باستخدام المنظومة المميكنة فى الشركة العامة لتجارة الجملة ببورسعيد الأمر الذي يسهل إمداد البقالين بالسلع التموينية قبل بداية الشهر الجديد، وتوفير كافة السلع بأسعار تناسب حاجة السوق.وأوضح الوزير أنه يهدف إلى مناقشة التجار عن ما يجب أن يكون عليه سوق الخضار الجديد ومدى توافق الأسعار سواء جملة أو نصف جملة أو تجزئة مع المواطنين اقتصاديا حتى لا يحدث أزمة، وأشاد بدور محافظة بورسعيد في تبنيها مبادرة إنشاء أسواق حضارية توفر الوقت والهالك في الخضروات بعرضها بطريقة مميزة وخدمة منضبطة، بالإضافة إلى محطة معالجة لتجميع باقي الخضروات غير المباعة وإعادة تدويرها.