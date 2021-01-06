«مصر للطيران» تواصل الدعاية لكأس العالم لكرة اليد

تواصل شركة مصر للطيران، الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، حملتها الدعائية لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في الحدث، وتضع شعار البطولة على أسطول النقل البري ومعدات شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بمهبط مطار القاهرة الدولي، كما وضعت شعار البطولة على واجهة طائراتها وعلى جميع مقاعد الركاب.وكان الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، ونائبه الطيار منتصر مناع، قد قاما بجولة تفقّدية اليوم بصالة 4 بمطار القاهرة الدولي، لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال الفرق الرياضية المشاركة في البطولة والشخصيات الهامة من الاتحاد الدولي لكرة اليد، وكذا وسائل الإعلام من جميع دول العالم.وتأكد الوزير من الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال ضيوف مصر من الوفود والمنتخبات المشاركة في البطولة، واطمأن على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يتم اتباعها مع المسافرين والعاملين داخل المطار للوقاية من فيروس كورونا، كما تفقد الوزير سير العمل بغرفة عمليات بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تم تشكيلها من ممثلي الجهات والوزارات المعنية بالحدث، لمتابعة وصول الوفود وإنهاء كافة إجراءاتهم بسهولة ويسر تام، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة بالتنسيق مع العلاقات العامة بمصر للطيران وميناء القاهرة الجوى والمصرية للمطارات.