«عربية النواب» تطالب بتنفيذ رؤية السيسي لتسوية القضية الفلسطينية

طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، المجتمع الدولي بصفة عامة والأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة الأخذ برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتسوية القضية الفلسطينية.وثمن أباظة، في بيان، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن القضية الفلسطينية هي جوهر قضايا الشرق الأوسط، وأن تسويتها سيغير واقع المنطقة بأسرها إلى الأفضل، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون على المستوى الإقليمي وتقويض الإرهاب والفكر المتطرف، معلنا اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس السيسي خلال لقائه ستيفن منوشن مع وزير الخزانة الأمريكي بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، على أن ذلك التقدير نابع من خبرة طويلة وواقع عاشته مصر التي كانت سباقة في انتهاج مسار السلام في المنطقة منذ أكثر من أربعة عقود، وهو المسار الذي استشرفت من خلاله السبيل الأمثل لتسوية القضايا سياسيًا وتحقيق الاستقرار ومن ثم الالتفات إلى البناء والتنمية من أجل صالح الشعوب والأجيال القادمة.وقال النائب، إن موقف مصر قيادة وحكومة وشعبًا من القضية الفلسطينية واضح أمام العالم كله، فهي دائما تطالب بضرورة حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والوقف الفوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.