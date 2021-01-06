حجز 6 أطفال اشتباه إصابة بـ«كورونا» وحالة إيجابي في مستشفى ببنها

قال مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، إنه يوجد 6 أطفال يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، تم حجزهم بالمستشفى، ويقدم كامل العلاج لهم، مشيرًا إلى أنه يوجد حالة طفلة إيجابي حالتها كانت حرجة ومحجوزة بالمستشفى منذ أسبوع، لكن تحسنت، وما زالت تخضع للرعاية الصحية اللازمة.وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه يوجد بالمستشفى 6 أسرة عناية مركزة و12 سريرًا خاصة الحالات الداخلي، لافتًا إلى أنه تم تخصيص الدور الثاني بالمستشفى لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا، وباقي الطوابق للحالات العادية في حالة تزايد أعداد الإصابات ربما يتم زيادة السعة المطلوبة لعزل الحالات.يذكر أنه تم تخصيص مستشفيات للكشف على مصابى كورونا وعزلهم بالقليوبية، هى مستشفيات "كفرشكر المركزي وطوخ المركزى وحميات بنها وطوخ والقناطر الخيرية المركزي وشبين القناطر المركزي والخانكة المركزي وصدر المرج وناصر العام وبهتيم المركزي وأبوالمنجا والخصوص المركزى وقها للحجر الصحي"، بجانب مستشفيات التأمين الصحي ببنها والنيل بشبرا الخيمة وقليوب التخصصى والأطفال التخصصى ببنها وبنها التعليمي.