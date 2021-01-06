ضبط 19 مخالفة استيلاء على الدعم في دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية الذي تضمن الموقف النهائي لمراجعة كروت خبز الجمعيات الأهلية، والتي جاءت تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية بدمياط ومكتب المخابرات الحربية بدمياط، إذ جاء فيه أنه تم توفير ١٩٧٣٥ رغيف مدعم تصرف دون وجه حق، حيث تم تحرير ١٩ محضر استيلاء على الدعم بمبلغ ٥٧٠٥١٠٤.٢٨ جنيها، والتى صدق وزير التموين والتجارة الداخلية بإيقافها بشكل نهائي.وقد أوضحت المديرية أن هذه الجهود جاءت تنفيذًا لتعليمات محافظ دمياط والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالعمل على تنفيذ محاور الاستراتيجية التى تنتهجها الدولة لمتابعة منظومة الخبز والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، كما نوهت المديرية إلى جهود هيئة الرقابة الإدارية ومكتب المخابرات العامة بدمياط، لتذليل كافة المعوقات التي واجهت المديرية في القيام بعملها من مراجعة الكروت بهدف الحفاظ على المال العام ووصول الدعم لمستحقيه.