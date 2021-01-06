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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

تفاصيل إحلال السيارات الملاكي 2021

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:37 م
إحلال السيارات الملاكي
إحلال السيارات الملاكي
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من مالكي المركبات في معرفة تفاصيل مبادرة إحلال السيارات الملاكي 2021، التي بدأت الإثنين 4 يناير، ومن المقرر أن ينتهي معرض السيارات القديمة اليوم الأربعاء 6 يناير الجاري، لذا يبحث الكثير من المواطنين عن الشروط، والموقع الذي يتم عليه التسجيل في المبادرة. وتم إطلاق المعرض الأول لإحلال السيارات القديمة في أرض المعارض بالتجمع الخامس بمشاركة نخبة كبيرة من رجال الأعمال، ووزارة الصناعة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

رابط مبادرة إحلال السيارات الملاكي 2021

 

والهدف من المبادرة هو استبدال السيارات القديمة التي مر عليها 20 عامًا بسيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وفقا لشروط وضوابط حددتها وزارة الصناعة، حيث خصصت الحكومة خط ساخن رقمه 16733 للاستعلام عن المبادرة في جميع محافظات مصر، كما يمكن للمواطن الذي يرغب في استبدال وإحلال سيارته الدخول عبر الرابط الآتي للتسجيل في المبادرة: www.gogreenmasr.com.

 

ووفقا لما أكدته وزارة التجارة والصناعة، فإن السنة الأولى من المبادرة ستستهدف إحلال 70 ألف سيارة، بواقع 55 ألف سيارة ملاكي وأجرة و15 ألف ميكروباص، حيث من المقرر أن تقدم الحكومة دعمًا للمواطن يسمى الحافز الأخضر، لجميع السيارات التي يتم إحلالها بحد أقصى 50 ألف جنيه للسيارة الواحدة.

 

شروط إحلال السيارات الملاكي

 

وضعت وزارة الصناعة عدة شروط لإحلال وتجديد السيارات القديمة التي مر عليها 20 عامًا، تتضمن ألا يقل سن المواطن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 55 عامًا، بحيث يكون حاملا لرخصة القيادية ويشترط أن تكون سارية.

وتشتمل الشروط أيضا، تعهد المتقدمين للإحلال الالتزام بدفع المبلغ المستحق على السيارة، بحيث يفيد قدرته المالية على السداد، مع تقديم مستندات تتضمن: بيان مفردات الدخل الشهري، سندات ملكية بأي عقار، أو وضعه لوديعة في إحدى البنوك المصرية، حيث تتضمن فترة السداد لـ 120 شهر بحد أقصي فترة سماح قدرها 3 شهور، وفقا للشروط التي وضعتها الوزارة.

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