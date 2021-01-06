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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أمهات مصر» يناشد المعلمين بإعداد «ملازم» لحصص الـ«أونلاين»

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:16 م
عبير أحمد
عبير أحمد
ريم محمود
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ناشدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، المعلمين بالمدارس بعمل "ملازم" لكل حصه يتم شرحها "أونلاين".

وأضافت أحمد، في تصريحات صحفية، أن الطلاب يستكملون دراستهم أونلاين وأغلبهم لا يستطيعون متابعة الشرح مع المعلم بنسبة 100%، حيث يحدث انقطاع لشبكة الإنترنت ثم يعود بعدها الاتصال، وبالتالي يجب على المعلمين إعداد "شيتات" أو "ملازم" لكل حصة وإرسالها للطلاب على وسائل التواصل الخاصة بكل مدرسة، خاصة طلاب رياض الأطفال "كي جي 1 وكي جي 2" وطلاب المرحلة الابتدائية، الذين لا يركزون في الشرح بنسبة كبيرة، وأولياء أمورهم يعانون معهم، قائله: "كده كده المعلم بيكون محضر للحصة في ورق، ياريت يرسله نهاية كل حصل للطلاب علشان يذاكروا منه ولا ينسوا الشرح ولضمان تثبيت المعلومة".

وقدمت أحمد الشكر لجميع المعلمين والمعلمات المتعاونين مع أبنائهم بكافة المراحل التعليمية، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والعالم، موجهه حديثها لهم: "نشكركم على تعبكم ومجهودكم ونتعشم وننتظر مزيد من التعاون لخدمة أبنائنا الطلاب".

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