غلق 224 منشأة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية بالمنوفية (صور)

كشف اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تحرير (249) محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات الطبية وغلق (224) منشأة مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لقرار مجلس الوزراء بتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.حيث أوضح محافظ المنوفية إلى أنه تم غلق 131 محل تجاري و28 ورشة و17 كافيه ومطعم وقهوة، كما تم فض 20 سرادق فرح وعزاء وفض 24 سوق بنطاق المحافظة، فيما تم إغلاق 3 مراكز تعليمية (سناتر) وصالة رياضية، وذلك خلال يوم واحد بنطاق الوحدات المحلية.وتأكيدًا على تنفيذ توجيهات محافظ المنوفية، تابع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين وذلك بالمرور على وسائل النقل الجماعي والمواقف للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وكذا متابعة أعمال التطهير والتعقيم بالمصالح الحكومية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.هذا وقد شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الدورية والتأكد من تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بشأن الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشدًا المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإرتداء الكمامات الطبية وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومنع التجمعات تفاديًا لانتشار الفيروس.