1000 سائح في مطار أسوان طوال اليوم

يستقبل مطار أسوان الدولي طوال اليوم الأربعاء، 12 رحلة داخلية عبر شركة مصر للطيران وإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية لنقل نحو 1000 راكب بمختلف الجنسيات، تزامنا مع بداية العام الميلادي الجديد، في إطار حرص وزارتي الطيران المدني والسياحة على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم.ومن جهتها، تواصل السلطات المختصة بمطار أسوان الدولي، تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.كان مطار أسوان قد شهد خلال الأيام الماضية زيادة ركابية وجوية داخلية، مقارنة بالعام الماضي خلال تلك الفترة، حيث بدأت الأفواج السياحية الوافدة إلى المحافظة سعادتها البالغة جراء حفاوة وحسن الاستقبال من جانب مسئولي مطار أسوان.