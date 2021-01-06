خبيرة صحية وسياسية: التوتر الجيوسياسي زاد من سوء جائحة كورونا

قالت خبيرة في علم السياسة والصحة على المستوى العالمي لوكالة "فرانس برس"، إن التوترات الجيوسياسية السائدة قبل جائحة "كوفيد-19"، أثرت في الاستجابة الصحية الدولية وهذا بدوره أدى إلى تعميق الأزمة على نحو كبير.بعد أكثر من عام من ظهور فيروس كورونا المستجد في الصين، توفي أكثر من 1.8 مليون شخص جراء الوباء، وأصيب ما يقرب من 86 مليونًا بالفيروس في جميع أنحاء العالم.وقالت إيلونا كيكبوش، المديرة المؤسِّسة ورئيسة مركز الصحة العالمي في جنيف، إن الأمور ما كان ينبغي لها أن تكون سيئة إلى هذا الحد.وأضافت في مقابلة مع فرانس برس إنه لولا الحروب التجارية والتوترات الأخرى التي شهدها عام 2019، "لما انتهى يناير 2020 إلى ما كان عليه... (التوترات) الجيوسياسية... هي التي قادت العالم إلى مثل هذا الوضع".وقالت كيكبوش إن الأزمات الصحية العالمية السابقة حدثت في أوقات شهد فيها العالم توترًا جيوسياسيًا كبيرًا، لكن البلدان نجحت في العقود الأخيرة بشكل عام في تجاوز خلافاتها والتعاون لمكافحة الأمراض الفتاكة.