رئيس جامعة طنطا يهنئ الأنبا بولا بعيد الميلاد المجيد

قدم الدكتور ‏محمود زكي رئيس جامعة طنطا، التهنئة لنيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، ولجميع الأخوة أقباط الشعب المصري، وأبناء جامعة طنطا من أساتذة وجهاز إداري وطلاب، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.￼من جانبه، أشاد رئيس جامعة طنطا بمواقف الإخوة الأقباط الوطنية علي مر العصور، متمنيًا مزيدًا من الخير والنماء لمصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.وأكد الدكتور ‏محمود زكي قوة الوحدة الوطنية التي يتمتع بها عنصرا الأمة، داعيًا المولي العلي القدير أن يحفظ مصر وشعبها من كل شر وسوء، وأن يرفع الله عنا البلاء ويقينا شر الأوبئة، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.وأكد نيافة الأنبا بولا عمق مشاعر الأخوة والمحبة، التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، موجهًا الشكر لرئيس جامعة طنطا لحرصه على مشاركة إخوته المسيحيين الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.