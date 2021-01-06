إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

أجرت مديرية التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط، بعد انتهاء انتخابات مجالس أمناء الإدارات التعليمية المختلفة في كافة إدارات المحافظة.وأسفرت الانتخابات عن فوز كلا عصام عمر رئيسا لمجلس أمناء محافظة دمياط، وشكري شطا نائب رئيس مجلس أمناء محافظة دمياط ووائل المبشر مراقبًا ماليًا لمجلس أمناء محافظة دمياط.وتقدم عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بالتهنئة للفائزين، متمنيًا أن يكون هناك تعاون قوي ومثمر بين مجلس أمناء محافظة دمياط ومديرية التربية والتعليم بدمياط.