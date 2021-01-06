رفع 35 طن مخلفات بقرى المنيا.. وفض فرح

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عددًا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة بالقرى التابعة لها، قامت خلالها برفع 35 طن مخلفات وتراكمات من مداخل قريتي "تلة" و"نزلة حسين" وتوابعها، لتوفير بيئة صحية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية بقرى البرجاية وتلة ونزلة حسين، قامت بتنفيذ حملات نظافة بشوارع القرى والطرق العامة، وتمكنت قرية "تلة: من رفع 15 طن مخلفات، وفي قرية "نزلة حسين تم رفع 20 طن تراكمات ومخلفات زراعية.من ناحية آخرى، أكد عماد محمد، رئيس قرية البرجاية، أنه في إطار متابعة مواصلة التزام المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية وكذلك التزام المحال والورش بمواعيد الإغلاق، تم فض فرح بالقرية لمخالفة الاجراءات الاحترازية، كما تم المرور على الورش والمحلات للتأكيد على مواعيد الغلق.