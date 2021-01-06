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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

252 شكوى نسائية في بني سويف 2020

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:43 م
محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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أثنى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، على المجهودات الكبيرة التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في مجال خدمة قضايا المرأة، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، بجانب الجهود المتعلقة بمعالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة والسعي لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة البناءة في مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيًا وعلميًا ومجتمعيًا واقتصاديًا، مؤكدًا أن الدولة نفذت خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوأ المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير السنوى الذي أعدته نرمين محمود، مقررة فرع المجلس ببني سويف، والذي تضمن الإشارة إلى الجهود التي قام بها مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس، والشكاوى والإجراءات التي اتخذها المكتب خلال عام 2020، والتي شملت شكاوى خاصة بالأحوال المدنية والعمل والضمان الاجتماعي وتنفيذ الأحكام والتحرش وغيرها من الشكاوى.

وحسب التقرير، بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقاها المكتب خلال 2020، 252 شكوى وطلب بواقع 231 شكوى فردية و21 شكوى جماعية، وكانت الشكاوى الخاصة بالأحوال المدنية هي الأعلى عددًا والتي بلغت 66 شكوى، تلتها شكاوى خاصة بالضمان الاجتماعي والتي بلغت 44 شكوى، فيما بلغت الشكاوى الطلبات الاقتصادية 40 شكوى وطلب، بينما جاءت بعدها الشكاوى الخاصة بالعمل بعدد 23 شكوى، ثم 18 شكوى جنائية، و17 شكوى خاصة من تنفيذ الأحكام، و15 شكوى خاصة بالعنف، و9 شكاوى متعلقة بالأوراق المدنية.

كما تضمن التقرير الإشارة إلى التنسيق الجاري بين فرع المجلس والجهات الأمنية والقضائية، في أن يقوم محامو المجلس القومي للمرأة بكل فروعه على مستوى الجمهورية، بتلقى محاضر التحرش أو الاعتداء الجنسي وإثباتها على النحو القانوني المطلوب وإرسالها لجهات التحقيق المختصة بالنيابة العامة للتحقيق فيها "دون الحاجة" لذهاب المعتدى عليها من السيدات أو الفتيات إلى أقسام الشرطة، وهو ما يمثل تيسيرًا نوعيًا في مجال مواجهة جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وتشجيع المعتدى عليهن في الإبلاغ عن تلك الجرائم، واللائي كن يعزفن عن إثبات وقائع تعرضهن لها بسبب أحجامهن وعدم رغبتهن في الذهاب إلى أقسام الشرطة لتحرير محاضر في هذا المجال.

وقام مكتب الشكاوى بوضع آلية تعامل مع القطاعات والوحدات المستحدثة داخل المؤسسات الحكومية للاستفادة منها لصالح السيدات، وتفعيل الدور الذي تقوم به تلك الجهات والخدمات التي تقدمها مثل (حقوق الانسان بمديرية الأمن، وحدة العنف بجامعة بني سويف، ومركز استضافة المرأة وتنمية المرأة، وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص) بديوان عام المحافظة.

وحدد محامو المكتب 22 مسئول اتصال بالجهات الحكومية المختلفة والجمعيات الأهلية المعتمدة داخل محافظة بني سويف بجانب 15 من المحامين "المتطوعين" على مستوى مراكز المحافظة، حيث تم عقد لقاء معهم لتحديد المهام والمسئوليات في خطة العمل.

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