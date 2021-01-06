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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الحرف اليدوية تعتمد استمرار مجلس الإدارة الحالي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:02 م
الحرف اليدوية
الحرف اليدوية
دعاء أبو العزم
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قرر مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، وفق اجتماع الجمعية العمومية استمرار عمل المجلس، حيث أصدرت الغرفه بيان بقرارات الجمعية العمومية التي انعقدت في وقت سابق للتصديق علي عدد من القرارات.

فيما وافقت الجمعيه العموميه على النظر والتصديق على محاضر مجلس الإدارة فى أعماله بدأ من بدايته حتى الآن، مع اعتماد كافة الحسايات المالية والقوائم المالية والموازنات بدأ من إنشاء الغرفة حتى الآن.

وأشار البيان على اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية الحالية، واعتماد تقارير مجلس الإدارة بدأ من إنشاء الغرفة حتى تاريخه، مع اعتماد المخصصات والمكافأت المالية الخاصة بالمدير التنفيذي والجهاز الإدارى للغرفة واستمرارهم فى العمل المكلفين به ويحدد تلقائي فى حالة دون اعتراض أحد الطرفين.

وأشارت الغرفة، على اعتماد الاشتراكات السنوية لأعضاء الغرفة وتحديد القيمة المالية، مع النظر فى مقترحات الأعضاء المقدمة، بالإضافة إلى استمرار الأعضاء الحاليين من مجلس الإدارة ليكون هو المجلس الحالى لتيسيير أمور الغرفة، حيث جاء بالقانون رقم 70 لسنة 2019، بالمادة الثالثة يستمر تشكيل مجلس اتحاد الصناعات ومجلس إدارة الغرف الصناعية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورته الإنتخابية (2016 – 2019) ولم يذكر القانون فى مواده بشان انقضاء المدة لمن له حق التجديد لذلك يتم العرض على الجمعية العمومية لإنها المصدر الرئيسي للغرفة.

جدير بالذكر، أن قرارات الجمعية العمومية العادية صدرت بأغلب أصوات الأعضاء الحاضرين علما بأن الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية هم المسددين للإشتراكات السنوية سنة 2020م والذين مضت على عضويتهم سنة على الأقل حتى تاريخ أنعقاد الجمعية العمومية.

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