وقف استئناف هدير الهادي لحين الفصل في رد المحكمة

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، وقف الاستئناف المقدم من هدير الهادي، على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، تعليقًا لحين الفصل في رد المحكمة.وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة المتهمة هدير الهادي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق "تيك توك"، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.وتعاقب المتهمة بموجب المادتين 178 و278 من قانون العقوبات والمادتين 14 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، والمواد 1 و12 و25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.كانت مباحث الآداب قد ألقت القبض على فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادي، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، والتي استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها، بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على الفسق.جاء ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة، في استهداف كل من يذيع أو ينشر من فيديوهات إباحية ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.