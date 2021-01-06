حبس عاطلين لترويجهما مخدر الإستروكس بالمرج

أمرت نيابة المرج، اليوم، بحبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 700 جرام من مخدر الإستروكس قبل ترويجها في منطقة المرج بمحافظة القاهرة.كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالمتهمين، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيميائي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها، وكانت قد أمرت بحجز عاطلين لمدة 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية لحيازتهما 700 جرام من مخدر الإستروكس قبل ترويجها بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالمتهمين، وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين "م.م، ح. ع" عاطلين، عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الإستروكس قبل ترويجها بالمرج بقصد الاتجار والتربح والكسب غير المشروع منها.