موت 266 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال منذ 1967

كشف تقرير صادر عن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، عن حجم الأسرى الذين استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 67 وحتي الآن.وقال النادي، في بيان له، إن 226 أسيرًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ارتقوا منذ عام 1967 حتى عام 2020.وأضاف عشية إحياء ذكرى يوم الشهيد الفلسطيني، الذي يُصادف غدًا الخميس يناير، أن من بينهم 75 أسيرًا ارتقوا نتيجة القتل العمد، و7 بعد إطلاق النار عليهم مباشرة، و71 نتيجة لسياسة الإهمال الطبي "القتل البطيء" والتي تنفذها إدارة سجون الاحتلال، عبر جملة من الأدوات التنكيلية على مدار سنوات اعتقالهم، وأبرزها استخدام حقهم بالعلاج أداة تنكيل.وأوضح النادي أن عمليات التعذيب الجسدي والنفسي، شكلت أبرز السياسات الممنهجة التي أدت إلى ارتقاء 73 أسيرًا على مدار العقود الماضية، والتي تصاعدت مجددًا منذ نهاية عام 2019.وأضاف أنه خلال العشر سنوات الماضية، ارتقى في سجون الاحتلال 29 أسيرًا، فيما شكلت سياسة الإهمال الطبي سببًا مركزيًا أدى إلى قتلهم.وأكمل "خلال العام الماضي، ارتقى أربعة أسرى في سجون الاحتلال وهم نورالدين البرغوثي، وسعدي الغرابلي، وداوود الخطيب، وكمال أبووعر".ويواصل الاحتلال احتجاز جثامين ثمانية أسرى شهداء أقدمهم الأسير أنيس دولة منذ عام 1980، إضافة إلى عزيز عويسات من القدس الذي استشهد عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح استشهدوا عام 2019، وسعدي الغرابلي، وداوود الخطيب، وكمال أبووعر عام 2020.