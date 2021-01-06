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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة مكبرة لمتابعة ارتداء الكمامة في كفرشكر

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:12 م
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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شنت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفرشكر برئاسة اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة، حملة بالاشتراك مع قوات الشرطة لمتابعة تطبيق تعليمات مجلس الوزراء بضرورة ارتداء الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على أرواح وصحة جموع المواطنين.

حيث استهدفت الحملة التى جابت الشوارع ضبط المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة وتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء للحد من الإصابة بالفيروس اللعين، وذلك بإشراف مصيلحى جمال هدايا ومحمد غنيم نائبى رئيس المركز والمدينة.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن حملات متابعة ارتداء الكمامة مستمرة من قبل أجهزة مجلس المدينة وبالاشتراك مع قوات الشرطة لحماية جموع أهالينا المواطنين من عدوى انتشار الفيروس.

وناشد رئيس المركز والمدينة جموع أهالينا المواطنين بقرى الوحدات المحلية والمدينة أيضًا بضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بالتعليمات التى من شأنها الحفاظ على صحة وأرواح أهالينا المواطنين، مع ضرورة التطهير والتعقيم المستمر مع تطبيق التباعد الاجتماعى فى الحياه اليومية لعدم انتشار الفيروس.

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