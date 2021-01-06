الكنيسة الأسقفية تحتفل بعيد «الغطاس» المجيد

تحتفل الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، اليوم الأربعاء، بليلة عيد الغطاس المجيد، وهو أحد الأعياد الكبرى وفقًا لطقوس وعقيدة المسيحيين في مصر.ويترأس المطران الدكتور منير حنا أنيس، رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر والقرن الإفريقي، القداس الإلهي، بحضور نسبة تسمح بحضور فرد واحد فقط بالمقعد "الدكة"، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.وعلى صعيد آخر، يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم، احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بقداس عيد الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة دير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون.