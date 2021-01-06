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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شبورة تصل حد الضباب.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:15 م
شبورة تصل حد الضباب.
شبورة تصل حد الضباب.
أ ش أ
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، تصاحبه رياح معتدلة، ويكون الطقس ليلا باردا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأشار خبراء الأرصاد إلى وجود شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط tتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 15
الإسكندرية 22 13
وادي النطرون 22 14
طنطا 23 14
شبين الكوم 23 14
دمنهور 23 14
بلطيم 22 15
مطروح 21 12
السلوم 21 11
سيوة 22 13
بورسعيد 21 15
دمياط 21 14
الزقازيق 23 14
المنصورة 22 13
الإسماعيلية 23 11
السويس 23 12
العريش 21 11
رفح 20 11
رأس سدر 24 13
نخل 23 04
نويبع 27 17
طابا 23 14
كاترين 19 05
الطور 25 13
شرم الشيخ 27 17
الغردقة 26 15
مرسى علم 25 15
الفيوم 24 12
بني سويف 24 11
المنيا 25 10
أسيوط 26 09
سوهاج 28 09
قنا 28 10
الأقصر 29 10
أسوان 29 11
إدفو 29 11
أبوسمبل 29 11
الوادي الجديد 29 08
شلاتين 29 18
أبورماد 28 18
حلايب 26 19
رأس حدربة 26 19

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