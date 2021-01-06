شبورة تصل حد الضباب.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، تصاحبه رياح معتدلة، ويكون الطقس ليلا باردا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.وأشار خبراء الأرصاد إلى وجود شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.وتتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط tتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 23 15الإسكندرية 22 13وادي النطرون 22 14طنطا 23 14شبين الكوم 23 14دمنهور 23 14بلطيم 22 15مطروح 21 12السلوم 21 11سيوة 22 13بورسعيد 21 15دمياط 21 14الزقازيق 23 14المنصورة 22 13الإسماعيلية 23 11السويس 23 12العريش 21 11رفح 20 11رأس سدر 24 13نخل 23 04نويبع 27 17طابا 23 14كاترين 19 05الطور 25 13شرم الشيخ 27 17الغردقة 26 15مرسى علم 25 15الفيوم 24 12بني سويف 24 11المنيا 25 10أسيوط 26 09سوهاج 28 09قنا 28 10الأقصر 29 10أسوان 29 11إدفو 29 11أبوسمبل 29 11الوادي الجديد 29 08شلاتين 29 18أبورماد 28 18حلايب 26 19رأس حدربة 26 19