«الحفرة القاتلة».. كسر في ماسورة مياه ينقل أم وجنينها إلى الدار الآخرة بالغربية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها، اليوم الأربعاء، إثر سقوط تروسيكل كانوا يستقلاه في حفره كبيرة بقرية دخميس التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى بالغربية.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، اخطارًا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، يُفيد بورود بلاغات من الأهالى تفيد بسقوط تروسيكل كان يستقله رجل وزوجته الحامل، في حفرة مكشوفة فى منتصف الطريق العام، ما أسفر عن مصرع وجنينها وإصابة زوجها.وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز المحلة الكبرى، إلى مكان الحادث، وبالتحقيق فى الحادث تبين أن الحفرة نتيجة لأعمال إصلاح كسر فى ماسورة المياه منذ شهرين ولم يتم ردمها.وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى المحلة العام، وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.