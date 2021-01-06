118 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأشارت الوزارة- وفقًا لقناة "الإخبارية" السعودية اليوم الأربعاء- إلى أنه تم تسجيل 144 حالة شفاء جديدة من الفيروس، فيما تم تسجيل 7 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس.. منوهة بأنه لا توجد حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في منطقتي الجوف والباحة.